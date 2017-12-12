Лавров: российская бизнес-миссия в Ливию запланирована на начало 2018 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на начало следующего года запланирована российская бизнес-миссия в Ливию.

"Мы договорились продолжать контакты по возобновлению торгово-экономических связей. В октябре здесь (в РФ) была делегация ливийских деловых кругов, в начале следующего года планируется российская бизнес-миссия (в Ливию)", — сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

"Наши ливийские коллеги заверили, что будут делать все, чтобы обеспечить полную безопасность деятельности российских компаний, которые будут возвращаться в Ливию",- добавил Лавров.

Сияла в свою очередь заявил, что надеется на то, что эта миссия состоится.