Тюменская область – второй регион РФ по развитию экономики - рейтинг МЭР

ТЮМЕНЬ, 12 дек — РИА Новости. Тюменская область заняла второе место по уровню экономического развития в рейтинге министерства экономического развития Российской Федерации по итогам 2016 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в регионе превышает среднероссийский уровень практически в два раза. Более чем на 16% увеличился за год оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, составив 388 тысяч рублей на человека", — сказал собеседник агентства.

При этом она добавил, что высокую оценку деятельности органы исполнительной власти Тюменской области получили и от жителей области — третье место среди регионов России по итогам 2016 года.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, за прошлый год количество субъектов предпринимательской деятельности выросло на 6,7%, среднесписочная численность работников по малым и микропредприятиям региона превысила 120 тысяч человек, или 105,4% к 2015 году.

"Правительство, инвестагентство и Агентство инфраструктурного развития сопровождают все крупные, средние и малые проекты в части быстрого и комфортного для инвестора разрешения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению технических условий, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию. Для удобства такого сопровождения все действия сторон регламентированы, а для каждого муниципалитета составлен план развития территории", — сказал глава региона.

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