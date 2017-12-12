Российские компании заинтересованы в возвращении в Ливию, заявил Лавров

Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские компании заинтересованы в возвращении в Ливию и участии в энергетических и инфраструктурных проектах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подробно рассмотрели перспективы возобновления полноценного торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Здесь мы настроены достаточно оптимистично. Многие российские компании, которые работали на ливийском рынке, заинтересованы вернуться и подключиться к проектам в таких сферах как энергетика, промышленная и транспортная инфраструктуры", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.