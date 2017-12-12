Минтранс поручил выплатить долги по зарплате сотрудникам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минтранс РФ поручил Росавиации принять безотлагательные меры по выплате задолженности по заработной плате перед сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что в связи с поступающими обращениями сотрудников "ВИМ-Авиа" с жалобами на невыплату заработной платы, Минтранс поручил Росавиации в экстренном порядке усилить работу всех сопричастных организаций – участников оперативного штаба, в целях урегулирования данной ситуации.

"В целях обеспечения прав работников авиакомпании "ВИМ-Авиа" на своевременную оплату труда и трудоустройство при высвобождении персонала продолжить работу по трудоустройству высвобождаемых работников в организации и предприятия гражданской авиации. Также принять безотлагательные меры по погашению задолженности по заработной плате. О результатах доложить 15 декабря 2017 года, далее еженедельно по понедельникам", – приводит пресс-служба слова главы Минтранса Максима Соколова.

Помимо этого, оперативному штабу поручено продолжить работу по расчетам с контрагентами и прочими обслуживающими организациями, принимавшими участие в урегулировании ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Полеты авиакомпания не выполняет.