Портфель заказов одного из ведущих предприятий Швабе составляет 803 млн руб

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Портфель заказов одного из ведущих предприятий холдинга "Швабе" — Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) — оценивается в 803 миллиона рублей, а в следующем году планируется улучшить этот показатель, сообщил генеральный директор холдинга Алексей Патрикеев.

Основными направлениями деятельности ЗОМЗ являются разработка и производство оптических и оптико-электронных приборов, в том числе для здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, энергетической и жилищно-коммунальной отраслей народного хозяйства, экологического мониторинга и других областей.

"В этом году Загорский оптико-механический завод демонстрирует стабильно устойчивую положительную динамику. Предприятие готовит к выходу на рынок новые продукты и продолжает модернизировать производственные мощности. По результатам 10 месяцев работы в текущем году на заводе реализовано свыше 5700 единиц продукции. На сегодняшний день в работе находится 15 тем НИОКР", — сказал Патрикев.

Пресс-служба "Швабе" сообщила, что завод выпустил 500 миллионов акцией номиналом один рубль, дополнительную эмиссию зарегистрировал Центральный банк России.

"Эмиссия обеспечит приток дополнительных инвестиций, что позволит реализовать ряд важных проектов, расширить номенклатуру выпускаемых изделий и выйти на более высокие показатели объемов производства и прибыли", — заявил генеральный директор "Швабе".