Авиакомпания S7 подаст жалобу в ФАС из-за цен на топливо

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Авиакомпания S7 считает цены на авиатопливо в России чрезмерно высокими, планирует подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщила журналистам совладелица S7 Group Наталия Филева.

В ноябре газета "Ведомости" написала, что индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23% — до 43 тысяч рублей за тонну. По данным издания, цены на авиационное топливо находятся возле исторических максимумов, и это означает, что на внутреннем рынке наблюдается нехватка керосина.

"Мы собирались подать (жалобу в ФАС — ред.), я не знаю, в каком она состоянии, может, и подали… Просто они (цены на авиакеросин — ред.) в России уже выше биржи — это никуда не годится", — заявила Филева в кулуарах конференции "Космос как бизнес".

По ее мнению, на рынке авиатоплива существует сговор. "На самом деле, нефтяников всего три организации: "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл" — все, больше никого нет! Я считаю, что это сговор, потому что цены просто запредельные", — считает совладелица S7.

S7 — крупнейший частный авиационный холдинг РФ, состоит из двух перевозчиков — авиакомпании "Сибирь" и авиакомпании "Глобус". Председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева в декабре сообщала, что группа S7 Airlines планирует перевезти в 2017 году 15 миллионов человек.