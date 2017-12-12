"Цифровое золото": Павел Дуров рассказал о своих вложениях в биткоины

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сооснователь социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал биткоин "цифровым золотом".

В интервью агентству Bloomberg он рассказал, что около четырех лет назад купил две тысячи биткоинов по цене 750 долларов за монету. Таким образом общий объем инвестиций составил полтора миллиона. В декабре стоимость криптовалютного портфеля предпринимателя превысила 35 миллионов долларов.

Ранее Павел Дуров заявлял, что появление биткоина — "шанс для выхода мировой финансовой системы из-под долларовой гегемонии США".

На прошлой неделе курс биткоина вновь установил рекорд, преодолев отметку в 18 тысяч долларов.

Некоторые страны уже открыли свои рынки для криптовалют, но в России к этому вопросу подходят осторожно. Центробанк считает, что допускать их к торгам пока преждевременно.

ЦБ видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды и выступает не только против расчетов в них, но и против приравнивания их к иностранным валютам.