России вредят "санкции в головах" иностранных бизнесменов, заявил Титов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что санкции "в головах" зарубежных предпринимателей наносят наибольший вред России, тогда как сами наложенные Западом на страну ограничения не столь сильны.
"В перспективе они (западные санкции – ред.) когда-нибудь будут сняты… Те санкции, которые действуют по отношению к нам, с точки зрения законов — они не очень сильные. Сравните те санкции, которые действовали против Ирана: запрет экспорта нефти, ограничение и квота. Второе — запрет летать на западных самолетах. Запрещено было: не обслуживались ни "Боинги", ни "Эйрбасы". Они летали на наших старых Ту-154. В нашей огромной стране вдруг такое могло бы произойти", — рассказал Титов в интервью РИА Новости.
В связи с этим он отмечает, что более негативное влияние, чем "санкции на бумаге", имеют "санкции в головах". "То есть каждый предприниматель, принимая решение о том, что он хочет заключить контракт с Россией, или инвестировать в российскую экономику, или купить российский товар, или просто пообщаться с российским бизнесменом — он уже десять раз подумает: а вдруг чего, а вдруг попаду в какой-нибудь список, а вдруг меня заметят", — пояснил Титов.
При этом он отметил, что даже когда будет объявлено, что найдено взаимное понимание с Западом на политическом уровне, санкции формальные все еще могут оставаться.
Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.
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