России вредят "санкции в головах" иностранных бизнесменов, заявил Титов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, считает, что санкции "в головах" зарубежных предпринимателей наносят наибольший вред России, тогда как сами наложенные Западом на страну ограничения не столь сильны.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста намерена выдвинуть Титова кандидатом на пост главы государства на съезде 20-21 декабря.

"В перспективе они (западные санкции – ред.) когда-нибудь будут сняты… Те санкции, которые действуют по отношению к нам, с точки зрения законов — они не очень сильные. Сравните те санкции, которые действовали против Ирана: запрет экспорта нефти, ограничение и квота. Второе — запрет летать на западных самолетах. Запрещено было: не обслуживались ни "Боинги", ни "Эйрбасы". Они летали на наших старых Ту-154. В нашей огромной стране вдруг такое могло бы произойти", — рассказал Титов в интервью РИА Новости.

В связи с этим он отмечает, что более негативное влияние, чем "санкции на бумаге", имеют "санкции в головах". "То есть каждый предприниматель, принимая решение о том, что он хочет заключить контракт с Россией, или инвестировать в российскую экономику, или купить российский товар, или просто пообщаться с российским бизнесменом — он уже десять раз подумает: а вдруг чего, а вдруг попаду в какой-нибудь список, а вдруг меня заметят", — пояснил Титов.

При этом он отметил, что даже когда будет объявлено, что найдено взаимное понимание с Западом на политическом уровне, санкции формальные все еще могут оставаться.

"Там целая процедура их снятия, поэтому это может еще несколько лет продолжаться — формальное их снятие. Но санкции в головах уйдут. Люди перестанут оценивать отношения с Россией как риск, и поэтому очень многое сразу изменится. Вот мы знали о поправке Джексона-Веника. Она висела у нас десятилетиями, никто на него, собственно, не обращал внимания. Ну, были проблемы по импорту технологий, но мы как предприниматели могли совершенно спокойно заключать любые сделки, получать финансирование, кредиты, акции, совместные предприятия с американцами — без проблем", — заключил Титов.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен в качестве самовыдвиженца набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.

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