ЦБ ввел временную администрацию в севастопольский банк "ВВБ"

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Банк России с 12 декабря ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов для севастопольского банка "ВВБ", сообщается на сайте регулятора.

"В связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации публичное акционерное общество банк "ВВБ" с 12 декабря 2017 года назначена временная администрация по управлению банком сроком на шесть месяцев… Одновременно приказом Банка России с 12 декабря 2017 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО "Банк "ВВБ" сроком на три месяца", — говорится в сообщении.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка приостановлены.

Отмечается, что первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия для урегулирования сложившейся ситуации.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, ВВБ на 1 ноября занимал 180-е место в банковской системе РФ.