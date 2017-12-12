Титов выступил против объединения Минфина и Минэкономразвития

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, председатель Партии Роста Борис Титов, объявивший о намерении баллотироваться в президенты России, выступает против объединения Минэкономразвития и Минфина.

СМИ со ссылкой на различные источники периодически сообщают о возможном объединении двух министерств. Официально об этом не заявляется.

"По-нашему, это абсолютно неправильно, потому что Минфин — это денежные власти, а Минэкономразвития — экономические власти. Они должны быть разделены. Более того, права их должны быть одинаковы", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

"У нас Минфин просто задавил министерство экономического развития. У нас финансисты, главная задача которых экономить, задавили тех, кто занимается развитием и главная задача которых рост. Никогда в своей компании финансовый директор даже в совет директоров не должен входить. Мы все время должны думать о развитии, мы должны искать пути роста", — добавил он.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.