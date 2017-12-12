Медведев дал ряд поручений относительно грузовых и пассажирских тарифов РЖД

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по грузовым и пассажирским тарифам РЖД, в том числе поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года, сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено сохранить на долгосрочный период установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавку в размере 2% на выполнение капремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования с возможной корректировкой целевого характера надбавки.

Министерствам и ФАС также необходимо установить на долгосрочный период дополнительную целевую надбавку на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, в размере 1,5% дополнительной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок к уровню тарифов 2017 года. Им также поручено установить тарифы на услуги инфраструктуры для перевозок пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении на 2018 год на уровне тарифов 2017 года без индексации.

Помимо этого, Медведев поручил ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития принять необходимые решения для обеспечения непревышения в 2018 году над уровнем 2017 года уровня ставок платы для пригородных пассажирских компаний за услуги, связанные с арендой подвижного состава, и иные услуги РЖД, оказываемые пригородным пассажирским компаниям при перевозках пассажиров в пригородном сообщении. Также поручено установить предельный максимальный размер повышающих коэффициентов в рамках ценовых пределов на уровне 1,08 на 2018 год со снижением до 1 в последующие годы.

ФАС, Минтранс и Минэкономразвития также должны установить тарифы, сборы и плату, надбавки на перевозку грузов, осуществляемую РЖД с использованием инфраструктуры, принадлежащей АО "АК "Железные дороги Якутии", на уровне тарифного прейскуранта РЖД за совокупное расстояние перевозки грузов по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.

О результатах выполнения данных поручений необходимо доложить в правительство РФ до 1 января 2018 года. Поручения даны по итогам совещания о тарифном регулировании железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу.