Медведев дал ряд поручений относительно грузовых и пассажирских тарифов РЖД

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений по грузовым и пассажирским тарифам РЖД, в том числе поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года, сообщается на сайте кабмина.
Министерствам и ФАС также необходимо установить на долгосрочный период дополнительную целевую надбавку на компенсацию расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства, в размере 1,5% дополнительной индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок к уровню тарифов 2017 года. Им также поручено установить тарифы на услуги инфраструктуры для перевозок пассажиров в дальнем следовании и пригородном сообщении на 2018 год на уровне тарифов 2017 года без индексации.
ФАС, Минтранс и Минэкономразвития также должны установить тарифы, сборы и плату, надбавки на перевозку грузов, осуществляемую РЖД с использованием инфраструктуры, принадлежащей АО "АК "Железные дороги Якутии", на уровне тарифного прейскуранта РЖД за совокупное расстояние перевозки грузов по инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования.
О результатах выполнения данных поручений необходимо доложить в правительство РФ до 1 января 2018 года. Поручения даны по итогам совещания о тарифном регулировании железнодорожных перевозок на 2018 год и долгосрочную перспективу.