Для репатриации капитала надо прекратить давление на бизнес, считает Титов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. России необходимо создать условия для репатриации капитала российских предпринимателей: прекратить давление на бизнес, создать комфортные условия по банковским ставкам, налогам и тарифам, считает бизнес-омбудсмен, председатель Партии Роста Борис Титов, объявивший о намерении баллотироваться в президенты России.

Агентство Рейтер на прошлой неделе со ссылкой на источники написало, что ряд российских бизнесменов лоббируют идею выпуска Минфином специальных инструментов по примеру облигаций внутреннего валютного займа, в которые они хотели бы вложить деньги, хранящиеся сейчас на зарубежных счетах, и заработать на этом.

"Мы предлагаем немножко другое — амнистию капитала. Они просто смогли бы перевести деньги сюда на российские счета и, не заплатив налоги, абсолютно легализовать эти активы. К сожалению, этого не произошло. Там был наложен ряд целых ограничений, и, собственно, амнистии как таковой уголовной не произошло. Их не освобождают", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

"Поэтому, да, надо репатриировать, но для того, чтобы репатриировать, самое главное – создать условия здесь. Прекратить административное, уголовное давление на бизнес, создать нормальные условия по налогам, по тарифам, по процентным ставкам, по кредитам. И не надо никого будет загонять сюда палкой, они сами все приедут и начнут работать здесь. Потому что здесь выгоднее. На родине, во-первых, приятнее, интереснее и всегда было выгоднее", — заключил Титов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.