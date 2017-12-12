Титов назвал главного приглашенного гостя на Ялтинском форуме

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Деловая Россия" и российско-китайский комитет Дружбы привезет делегацию китайских инвесторов на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в Крыму в апреле будущего года, сообщил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен, председатель комитета Борис Титов.
По его словам, китайская делегация будет главным гостем форума. В делегацию войдут представители нескольких крупных компаний и представителей малого и среднего бизнеса Китая.
"Главным гостем форума будут китайцы. Несколько крупных компаний и достаточное большое количество малого и среднего бизнеса. Потому что инвесторы туда идут с трудом по понятным причинам", — сказал Титов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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