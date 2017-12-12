Титов раскритиковал расчистку Центробанком банковской системы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что не поддерживает многие шаги ЦБ в расчистке банковской системы РФ: вместо уничтожения банков нужно предложить государству выкупить у них долги, создав банк плохих долгов.
ЦБ с приходом в июне 2013 года новой главы — Эльвиры Набиуллиной — начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 340 банков. С рынка ушли не только мелкие кредитные организации, но и ряд средних и крупных. Весной Набиуллина заявила, что регулятор в ближайшие два-три года продолжит активно расчищать банковский сектор.
"Начал (расчистку — ред.), который как каток катится. Это абсолютно особая тема, мы категорически не поддерживаем многие шаги ЦБ в этом смысле", — сказал Титов в интервью РИА Новости.
Плохие долги
"У нас в программе есть еще такое понятие, как банк плохих долгов, который необходимо создать. Не уничтожать банки, как сегодня происходит, а предложить государству выкупить плохие долги у банков — очистить их баланс, дать им возможность еще раз, новую жизнь", — добавил он.
По данным аналитиков Альфа-банка, опубликованным в сентябре, "плохие" кредиты банков РФ, по которым не существует гарантий возврата, составляют около пяти триллионов рублей, из них более трех триллионов рублей не обеспечено резервами.
"Это будет реально плохой банк. Тут реально запланирован плохой банк, с плохими долгами, но он реструктуризирует эти долги, он начинает их постепенно продавать. Но главное, он снимает проблемы. Проблемы во многом не из-за банков возникли, из-за плохого руководства, из-за воров, руководителей акционеров, из-за того, что кризис у нас в стране. А требования ЦБ такие высокие по резервированию, что они не могут просто справляться с проблемой экономической, которая была. Конечно, надо выделять воров, их наказывать, это естественно. Но в основном-то проблема в другом", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.