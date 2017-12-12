Титов раскритиковал расчистку Центробанком банковской системы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен, председатель Партии роста Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что не поддерживает многие шаги ЦБ в расчистке банковской системы РФ: вместо уничтожения банков нужно предложить государству выкупить у них долги, создав банк плохих долгов.

ЦБ с приходом в июне 2013 года новой главы — Эльвиры Набиуллиной — начал расчистку банковского сектора от проблемных игроков и вывел из системы более 340 банков. С рынка ушли не только мелкие кредитные организации, но и ряд средних и крупных. Весной Набиуллина заявила, что регулятор в ближайшие два-три года продолжит активно расчищать банковский сектор.

"Начал (расчистку — ред.), который как каток катится. Это абсолютно особая тема, мы категорически не поддерживаем многие шаги ЦБ в этом смысле", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Плохие долги

По его мнению, государство должно выкупить у банков их долги, с которыми они не справляются, и создать так называемый банк плохих долгов.

"У нас в программе есть еще такое понятие, как банк плохих долгов, который необходимо создать. Не уничтожать банки, как сегодня происходит, а предложить государству выкупить плохие долги у банков — очистить их баланс, дать им возможность еще раз, новую жизнь", — добавил он.

По данным аналитиков Альфа-банка, опубликованным в сентябре, "плохие" кредиты банков РФ, по которым не существует гарантий возврата, составляют около пяти триллионов рублей, из них более трех триллионов рублей не обеспечено резервами.

Титов считает, что у ЦБ для банков слишком высокие требования по резервированию, поэтому многие из них не справились с ними.

"Это будет реально плохой банк. Тут реально запланирован плохой банк, с плохими долгами, но он реструктуризирует эти долги, он начинает их постепенно продавать. Но главное, он снимает проблемы. Проблемы во многом не из-за банков возникли, из-за плохого руководства, из-за воров, руководителей акционеров, из-за того, что кризис у нас в стране. А требования ЦБ такие высокие по резервированию, что они не могут просто справляться с проблемой экономической, которая была. Конечно, надо выделять воров, их наказывать, это естественно. Но в основном-то проблема в другом", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.