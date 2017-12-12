Медведев поручил усовершенствовать рынок грузовых вагонов под погрузку

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ и РЖД до 15 апреля 2018 года принять меры совершенствования механизмов функционирования рынка предоставления грузовых вагонов под погрузку, а также стимулированию функционирования электронных торговых площадок, следует из списка поручений, опубликованных на сайте кабмина.
Кроме того, ведомствам поручено принять меры для стимулирования функционирования электронных торговых площадок, включая возможность установления повышенного тарифа на порожний пробег грузовых вагонов, заключение договора на предоставление которых происходит не в рамках указанных электронных торговых площадок.
Также Медведев поручил ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития внести в правительство РФ до 20 декабря проект акта правительства РФ об установлении долгосрочных тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования на период 2019–2025 годов, предусмотрев в том числе определение на уровне инфляции минус 0,1 процентного пункта ежегодного темпа роста тарифов на услуги перевозки грузов и оказания услуг использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с 2019 года по 2025 год.
Кроме того, ведомствам следует предусмотреть закрепление в долгосрочной программе развития РЖД технологических ключевых показателей эффективности компании и ответственности за их достижение.
РЖД, ФАС и Минтрансу также рекомендовано продолжить практику предоставления долгосрочных скидок на перевозку грузов в размере до 50% в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, и о результатах доложить в правительство РФ до 30 марта 2018 года.