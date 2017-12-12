Медведев поручил усовершенствовать рынок грузовых вагонов под погрузку

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ и РЖД до 15 апреля 2018 года принять меры совершенствования механизмов функционирования рынка предоставления грузовых вагонов под погрузку, а также стимулированию функционирования электронных торговых площадок, следует из списка поручений, опубликованных на сайте кабмина.

"Минтрансу России, Минэкономразвития России и ФАС России совместно с ОАО "РЖД", Советом потребителей по вопросам деятельности ОАО "РЖД", саморегулируемой организацией "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава" в целях сдерживания роста стоимости транспортных услуг принять согласованные меры по совершенствованию механизмов функционирования рынка предоставления грузовых вагонов под погрузку, в том числе проработать возможность, сроки и параметры создания и функционирования резервного парка", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомствам поручено принять меры для стимулирования функционирования электронных торговых площадок, включая возможность установления повышенного тарифа на порожний пробег грузовых вагонов, заключение договора на предоставление которых происходит не в рамках указанных электронных торговых площадок.

Также Медведев поручил ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития внести в правительство РФ до 20 декабря проект акта правительства РФ об установлении долгосрочных тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом общего пользования на период 2019–2025 годов, предусмотрев в том числе определение на уровне инфляции минус 0,1 процентного пункта ежегодного темпа роста тарифов на услуги перевозки грузов и оказания услуг использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов с 2019 года по 2025 год.

Кроме того, ведомствам следует предусмотреть закрепление в долгосрочной программе развития РЖД технологических ключевых показателей эффективности компании и ответственности за их достижение.

РЖД, ФАС и Минтрансу также рекомендовано продолжить практику предоставления долгосрочных скидок на перевозку грузов в размере до 50% в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, и о результатах доложить в правительство РФ до 30 марта 2018 года.