Грузооборот порта Владивостока побил исторический рекорд

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек – РИА Новости. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) по объёмам грузоперевалки за 11 месяцев достиг исторического максимума, обработав свыше 7 миллионов тонн грузов, сообщает ВМТП.

"В 2017 году грузооборот порта в целом и по ключевым видам грузов в частности увеличился. Общий объем генеральных грузов, обработанных ВМТП за 11 месяцев этого года, увеличился на 39% по сравнению с периодом прошлого года, объём контейнерных грузов вырос на 43%, а автомобилей и спецтехники – на 71%. По итогам года ВМТП планирует выйти на абсолютный рекорд грузообработки за 120 лет работы порта – 7,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

В 2018 году ВМТП планирует продолжить модернизацию и обновление техники в порту, развитие комплекса услуг по экспедированию грузов и LCL-сервисов, запустить дополнительные поездные сервисы в рамках FESCO.

Кроме того, в 2018 году ВМТП планирует оказывать полный комплекс услуг таможенного оформления в порту в режиме 24 на 7 и сократить транзитное время прохождения грузов через порт до 1-2 дней.

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 миллиона тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тысяч единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тысяч TEU контейнерных грузов. ВМТП входит в число крупнейших универсальных портов российского Дальнего Востока.