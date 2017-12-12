МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель, следует из данных торгов на Лондонской бирже.

Согласно данным торгов, по состоянию на 05.25 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% — до 65,24 доллара за баррель.

Некоторое давление на цены на нефть продолжают оказывать данные о росте буровых установок в США. По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, по итогам прошлой недели число буровых установок в Соединенных Штатах выросло на две штуки, или на 0,2%, до 931 единицы. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 единиц, или в 1,5 раза.