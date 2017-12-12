Температура ниже, ставки выше: банки запустили зимние вклады

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские банки в преддверии Нового года, который является традиционно высоким сезоном для привлечения вкладов, запустили депозиты с повышенными ставками, следует из опроса РИА Новости ряда крупных кредитных организаций.

"Сбербанк следит за ситуацией на рынке и к Новому году предлагает клиентам вклады с повышенной процентной ставкой: до 31 декабря 2017 года доступны к открытию промо-вклады "Просто 6,5%" и "Просто 7%" на суммы от 100 тысяч рублей и сроком на 5 месяцев", — сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"В настоящее время нашим вкладчикам доступны депозиты в рублях по ставке от 1,9% до 7,1% годовых в рамках базовой линейки и 7,6% — по сезонным вкладам", — рассказали в пресс-службе второго по активам банка в РФ — ВТБ.

Банк России с конца ноября начал обращать особое внимание на банки, чьи ставки по вкладам более чем на 2 процентных пункта превышают среднюю максимальную ставку десяти крупнейших кредитных организаций. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта. По данным регулятора, максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 7,39%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала ранее, что ставки по вкладам населения у 23 российских банков превышают рекомендованные регулятором пределы. Тогда она отмечала, что эти кредитные организации могут попасть под повышенный надзор регулятора.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 8,25%. По оценкам регулятора, она может опуститься до 6,5-7% в 2019 году. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

Вклады к Новому году

Средняя ставка по "новогодним" рублевым вкладам среди опрошенных банков составила 7,6%.

Россельхозбанк к Новому году запустил сезонный вклад с процентными ставками до 7,7%. Такой вклад доступен к открытию до 30 декабря на три срока: два, три или шесть месяцев.

Среди опрошенных госбанков самая привлекательная ставка по сезонным вкладам принадлежит банку "Российский капитал", который к праздникам ввел сезонный вклад "Цифровой бонус". В рамках данного предложения клиенты могут оформить вклад со ставкой 8%.

Частные банки также не отступили от тренда, заданного крупнейшими игроками. Самым щедрым среди опрошенных частных банков стал Московский кредитный банк, который предлагает сезонный вклад "Новогодний" — депозит по ставке 8,5% годовых.

В свою очередь Промсвязьбанк в преддверии Нового года перезапустил вклад "Мультивалютная корзина", который позволяет клиентам выбрать способ размещения в рублях, долларах или евро. Ставки по таким вкладам составляют: в рублях 7,3% годовых, в долларах 1,5% годовых, в евро 0,55% годовых.

Хоум Кредит Банк в преддверии праздников открыл вклады со ставкой в 8% годовых.

Но есть банки, которые не поддались всеобщему новогоднему ажиотажу. Так, например, Тинькофф банк и крымский банк РНКБ не планируют запускать вклады с повышенными ставками к Новому году.

Валютные вклады

Большого спроса на валютные вклады со стороны клиентов российские банки не наблюдают, что сказывается и на формировании на рынке достаточно невысоких средних ставок на такие вклады — максимальная ставка по долларовым вкладам у опрошенных банков редко превышает 2%.

Сбербанк ограничился максимальной ставкой по долларовым вкладам массовой линейки на уровне в 1,35%. В ВТБ же диапазон ставок по сберегательным продуктам в долларах варьируется от 0,01% до 1,7%.

Росбанк не наблюдает существенных изменений в динамике открытия счетов, равно как и в привлечении денежных средств в иностранной валюте. Максимальная ставка в долларах сейчас предлагается по вкладу "Премиум Мультивалютный" на срок 1 год — 1,9% годовых. Роста спроса на вклады в иностранной валюте не видят и в РНКБ, максимальная ставка на долларовые вклады в котором составляет 1,1%.

Самые значительные максимальные процентные ставки по вкладам для физических лиц в долларах среди опрошенных банков — в Россельхозбанке (2,35% годовых) и в банке "Санкт-Петербург" (2,5%). Одновременно с этим последний фиксирует постепенное увеличение портфеля в долларах.

В то же время в Промсвязьбанке наблюдается абсолютно противоположный тренд. Перед новогодними праздниками банк наблюдает рост клиентской активности в части открытия валютных депозитов. В настоящее время клиентам банка доступен вклад "Мой доход" сроком на один год с повышенной ставкой: в долларах – до 2,2% годовых и до 1,2% годовых в евро.

Взгляд в будущее



Некоторые российские банки поделились своими прогнозами по ставкам рублевых вкладов на следующий год: большинство из них пришло к консенсусу, что они продолжат снижение.

"В целом по рынку ставки по рублевым вкладам продолжат плавно снижаться в 2018 году. Ставки по вкладам в иностранной валюте практически не изменяться", — сообщили в пресс-службе МКБ.

Похожее мнение высказали и в "Роскапитале". "На наш взгляд тренд этого года — снижение ставок — сохранится. В пользу этого мы видим такие факторы как: снижение инфляции и политика регулятора относительно снижения ключевой ставки", — отметила руководитель дирекции розничных продуктов банка Анжела Спокойнова.

Руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер указывает на снижение общего уровня ставок по накопительным продуктам в следующем году. "Но одновременно с этим мы ожидаем, что банки продолжат традицию с сезонными акциями для клиентов, заинтересованных в создании накоплений", — отмечает Леклер.

Банк "Санкт-Петербург" считает, что ставки по вкладам в валюте не претерпят существенных изменений, а то время как Росбанк допускает возможности повышения доходности долларовых депозитов.

В Промсвязьбанке отмечают, что процентная политика банков по вкладам по-прежнему будет зависеть от ключевой ставки Банка России. "С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки и стабилизации показателя инфляции уровень рублевых и долларовых ставок по вкладам будет снижаться в течение следующего года", — считает директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка Наталья Волошина.

По ее прогнозам, в первом квартале следующего года максимальные рублевые ставки еще могут достигать 8,25-8,5% годовых со снижением до 7% к концу года. Что касается ставок по вкладам в иностранной валюте, как отмечает Волошина, динамика их будет стагнирующая.