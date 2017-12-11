МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сумма исковых претензий "Интеравтоматики" к структурам немецкого концерна Siemens составляет 177,1 миллиона рублей и 5,454 миллиона евро, сообщили РИА Новости в компании "Технопромэкспорт", которая является акционером "Интеравтоматики".

Арбитражный суд Москвы в понедельник зарегистрировал иск московского АО "Интеравтоматика", которое называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций (ТЭС) в Крыму с использованием турбин Siemens, к этому немецкому концерну. Кроме Siemens AG, ответчиками в нем указаны российские "дочки" немецкого концерна ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам"). Иск к производству пока не принят.

В "Интеравтоматике" около 46% принадлежит Siemens, 17% — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ). В июле Siemens заявил, что откажется от доли в "Интеравтоматике" и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО "Сименс".

Сознательный вред

"В августе Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО "Сименс" направили в "Интеравтоматику" письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с "Интеравтоматикой", а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. Такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и возникновению убытков — 177,1 миллиона рублей и 5,454 миллиона евро. Это сумма иска", — прокомментировали ситуацию в ТПЭ.

В ТПЭ подчеркнули, что по уставу "Интеравтоматика" работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна.

"Фактически Siemens блокировал работу компании в ущерб ее российским акционерам. "Интеравтоматика" лишилась серьезного объема заказов, теряет в цене. Собственно, это и стало причиной иска. Изначально это был партнерский проект, построенный на равном уважении прав всех акционеров. В настоящий момент немецкая сторона, пользуясь своим доминирующим положением, сознательно наносит ему и российским партнерам серьезный вред", — сообщили в ТПЭ.

Siemens ведет судебные тяжбы со структурами "Технопромэкспорта" по поводу "крымских турбин". В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам "Ростеха", а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. По данным агентства Рейтер, "Интеравтоматика" выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.