Эрдоган рассказал о росте товарооборота между Россией и Турцией

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Товарооборот между Россией и Турцией увеличился на 30% за 10 месяцев текущего года, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин в понедельник находится в Анкаре с рабочим визитом.

"Восьмой раз за этот год мы встречаемся с уважаемым господином Путиным, и сотрудничество между нашими странами с каждым днем все больше развивается и укрепляется. За первые 10 месяцев 2017 года наш взаимный оборот вырос на 30%. Хорошие показатели и в туристическом секторе. В этом году мы уже приняли 4,5 миллиона российских туристов", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что сотрудники ведомств двух стран тщательно работают для подготовки к следующему заседанию Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ), который в будущем году состоится в Турции.

По его словам, работа над важными стратегическими проектами, реализуемыми Турцией и Россией, — газопроводом "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", — успешно продвигается.

"Обе стороны настроены решительно, чтобы "Турецкий поток" и АЭС "Аккую" вышли на новый уровень", — добавил турецкий президент.