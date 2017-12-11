Путин обсудил с Эрдоганом либерализацию торговли России и Турции

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом вопрос либерализации торговли между странами.
Путин также упомянул, что за первые восемь месяцев 2017 года импорт в Россию турецкой сельхозпродукции увеличился в 1,8 раза.
"Не скрою, что и сегодня шла дискуссия по тому, как и в каком направлении нужно предпринять дальнейшие шаги по либерализации наших торгово-экономических связей. В этом смысле считаю наш разговор очень полезным", — сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.
Он также отметил рост туристического потока из РФ в Турцию, сообщив, что турецкие курорты в 2017 году посетили 4 миллиона россиян.