В Киеве рассказали о позиции США по противодействию "Северному потоку-2"

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Позиция США по противодействию строительству газопровода "Северный поток-2" остается неизменной, сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам встречи главы украинского МИДа Павла Климкина с и.о. помощника государственного секретаря США по вопросам энергетики, руководителя бюро энергетических ресурсов государственного департамента США Сью Саарнио.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов двухстороннего сотрудничества в энергетической сфере. Отдельное внимание уделено ситуации с реализацией проекта "Северный поток-2". Американская сторона отметила неизменность своей политики в отношении противодействия строительству этого газопровода", — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что стороны также подчеркнули важность углубления двухстороннего сотрудничества в сфере кибернетической безопасности, в том числе в энергетической сфере.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.