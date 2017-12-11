Глава Тамбовской области предложил разработать закон о развитии села

ТАМБОВ, 11 дек — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на парламентских слушаниях в Госдуме предложил разработать отдельный федеральный закон о развитии сельских территорий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"В докладе о реализации федеральной целевой программы по развитию сельских территорий в Тамбовской области Никитин подчеркнул, что регионы сейчас выделяют значительные средства на софинансирование реализации государственных программ в агропромышленных территориях. Однако, в результате общий объем средств из всех бюджетных источников не позволяет выполнить все задуманное. И, если доля федеральных средств станет более весомой, то и регион готов изыскать дополнительные средства на эти цели", — сказал собеседник агентства.

По мнению губернатора, для осуществления эффективного контроля над реализацией разных программ, лишь частично касающихся развития села, и объединения финансирования этих направлений необходимо разработать отдельный федеральный закон о развитии сельских территорий.

"Во многих федеральных целевых программах есть строки, посвященные сельскому развитию. Как их аккумулировать в рамках одной программы, в рамках одного ведомства, чтобы все это регулировалось одним законом? Непростая задача, но решить ее сегодня необходимо", — приводит пресс-служба слова главы региона.

Представитель пресс-службы добавил, что губернатор предложил направлять остатки неиспользованных регионами средств по линии сельского хозяйства не в резервный фонд, а сохранять их в Минсельхозе и направлять исключительно на цели социального развития села.

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