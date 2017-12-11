Вторая бизнес-конференция "Инвестируй в Кавказ" прошла в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 ноя — РИА Новости. Вторая бизнес-конференция "Инвестируй в Кавказ", на пленарном заседании которой обсудили итоги первого года реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года, федеральные и региональные меры поддержки инвестпроектов, механизмы улучшения инвестклимата в субъектах округа, состоялась в Архызе Карачаево-Черкеской республики, сообщает пресс-служба главы региона.

В пленарном заседании конференции приняли участием министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, председатели правительств регионов, входящих в состав СКФО, а также представители заинтересованных федеральных ведомств.

Участников II бизнес-конференции "Инвестируй в Кавказ" поприветствовал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, который в ходе своего выступления оценил результаты проведённой работы по привлечению инвестиций в регион. Он подчеркнул, что о притоке инвестиций в республику можно судить по развитию курорта "Архыз", на котором и проводится конференция.

"Еще пять лет назад здесь не было ничего. А сегодня "Архыз" — это динамично развивающийся курорт, который невозможно было бы реализовать без государственно-частного партнёрства, без поддержки Министерства по делам Северного Кавказа, государственных компаний, корпораций, частного бизнеса", — сказа Темрезов.

Глава региона также отметил, что "Архыз" притягивает инвесторов, которые готовы вложить средства в развитие курорта и их становится все больше и больше.

"Это один из ключевых показателей. "Архыз" я всегда называл мультипликатором, который за собой тянет развитие малого и среднего бизнеса",- подчеркнул Темрезов.

Кроме того, в качестве удачных проектов, реализованных при участии Минкавказа РФ, корпорации развития Северного Кавказа, правительства Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выделил сады интенсивного типа, высаженные весной и осенью этого года. Этот проект, по мнению главы КЧР, так же является базовым и стимулирует развитие садоводческой отрасли уже на уровне личных подсобных хозяйств.

"Любой проект должен выполнять именно эту задачу — быть локомотивом", — добавил глава республики.

Глава Карачаево-Черкесии обратился к министру РФ по делам Северного Кавказа и предложил поддержать предложения по совершенствованию банковской сферы, в частности по "удешевлению" кредитных денег для приоритетных инвесторов. Как отмечает пресс-служба, предложение главы Карачаево-Черкесии было поддержано участниками бизнес-конференции.

Члены президиума пленарного заседания отметили, что на Северном Кавказе необходимо максимально использовать имеющийся потенциал и демонстрировать его инвесторам.

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