Темрезов: в КЧР - стопроцентная оплата текущих платежей за потребленный газ

ЧЕРКЕССК, 11 дек — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии предпринимаются эффективные меры по постепенному снижению долга за потребленный газ, а так же наблюдается стопроцентная оплата текущих платежей, заявил глава республики Рашид Темрезов на совещании по вопросу укрепления платежной дисциплины за поставленный газ потребителями региона.

Совместно с главой региона совещание провел председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

По словам главы республики, для снижения образовавшейся задолженности и недопущения её дальнейшего роста, создана и работает межведомственная рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу КЧР, главная цель которой — системная и адресная работа с должниками.

"Основной результат совместной работы — постепенное снижение имеющегося долга, а так же стопроцентная оплата текущих платежей", — пояснили РИА Новости в пресс-службе главы республике.

По итогам 10 месяцев уровень текущих расчетов потребителей КЧР составил 111%, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольшая динамика платежей отмечается среди потребителей, финансируемых из республиканского бюджета, где уровень расчетов составил 117%, а уровень расчетов потребителей, финансируемых из местного бюджета, составил 159%.

Рашид Темрезов подчеркнул, что в Карачаево-Черкесии налажено эффективное взаимодействие правительства, государственных, муниципальных органов власти, ресурсоснабжающих предприятий с правоохранительными органами, службой судебных приставов, которые так же являются активными участниками выполнения общей задачи.

В ходе совещания были определены дополнительные меры по улучшению платежной дисциплины.

В работе совещания приняли участие спикер народного собрания КЧР Александр Иванов, депутат Госдумы Михаил Старшинов, члены правительства КЧР, представители ПАО "Газпром", представители правоохранительных органов, руководители муниципальных образований региона.

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