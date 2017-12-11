СУЭК преодолела 100-миллионную планку годовой добычи угля

Уголь из шахты шахтоуправления Восточное (пос. Липовцы, Приморский край), входящего в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Архив

Уголь из шахты шахтоуправления Восточное (пос. Липовцы, Приморский край), входящего в состав Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Архив

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Предприятия Сибирской угольной энергетической компании (АО "СУЭК") преодолели 100-миллионную планку годовой добычи, сообщает пресс-служба СУЭК.

В частности, предприятия Приморья добыли 3,3 миллиона тонн, ОАО "Ургалуголь" — 6 миллионов тонн, Бурятии — 13 миллионов тонн, Забайкалья — 4,7 миллиона тонн, Красноярского края — 25,1 миллиона тонн, Хакасии — 12,1 миллиона тонн, Кузбасса — 35,8 миллиона тонн.

С начала 2017 года коллективами предприятий СУЭК установлено 17 мировых рекордов: 8 мировых рекордов — по экскавации горной массы; 7 мировых рекордов — по однозаходному и многозаходному бурению скважин; 2 мировых рекорда — по очистной добыче угля.

Впервые в истории угольной отрасли России стомиллионная планка добычи одним производственным объединением была преодолена в 2016-м году — тогда предприятия СУЭК добыли в общей сложности 105,4 миллиона тонн угля.