Темрезов: за шесть лет уровень газификации в КЧР увеличен с 73 до 82%

ЧЕРКЕССК, 11 дек — РИА Новости. Уровень газификации в Карачаево-Черкесии с 2011 года увеличен с 73 до 82%, что выше среднероссийского уровня, заявил на прошедшем в Карачаево-Черкессии совещании по вопросу укрепления платежной дисциплины за поставленный газ потребителями региона глава республики Рашид Темрезов.

Совещание прошло с участием председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова. В свою очередь, глава Карачаево-Черкесии поблагодарил компанию "Газпром" за поддержку в газификации региона и рассказал о той работе, которая ведется по укреплению платежной дисциплины в регионе.

"С 2011 года, уровень газификации в Карачаево-Черкесской республике увеличен с 73% до 82 %, что выше среднероссийского уровня", — сказал Темрезов.

По словам главы республики, в рамках действующего с 2011 года соглашения между ПАО "Газпром" и Карачаево-Черкесской республикой в регионе было газифицировано в два раза больше населенных пунктов, чем за аналогичный период предыдущих лет. Первичный пуск газа был осуществлен в девяти населенных пунктах, построено около 300 километров газопроводов и внутрипоселковых газовых сетей.

"Увеличение объектов газовой инфраструктуры во многом способствует социально-экономическому развитию региона, реализации крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и туризма", — сказал Темрезов.

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