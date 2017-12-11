Президент Египта отметил важность привлечения инвестиций из России

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отметил важность привлечения российских инвестиций в Египет посредством создания российской промышленной зоны на Суэцком канале.

"Мы отметили прочность и наращивание двусторонних отношений между Египтом и РФ, а соответственно и производства, а также товарооборота между государствами и привлечения инвестиций. Особенно отмечаем важность привлечения российских инвестиций в Египет посредством создания российской промышленной зоны на Суэцком канале", — сказал он по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы дали инструкции всем заинтересованным представителям министерств и ведомств для того, чтобы решить все вопросы для достижения и наращивания сотрудничества между Египтом и РФ", — добавил президент Египта.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Египет в понедельник принял участие в церемонии подписания актов о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство при российском участии первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа на Средиземном море.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году.