Россия может инвестировать $7 миллиардов в промышленную зону в Египте

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Общий объем инвестиций в российскую промышленную зону в Египте может составить 7 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин.

"Был рассмотрен и другой многообещающий проект — создание в Египте российской промышленной зоны. Исходим из того, что она станет крупнейшим региональным центром по выпуску и поставке российских товаров на рынки стран Ближнего Востока и Африки. Российские ведущие компании уже проявляют интерес к этому проекту. Ожидается, что объем общих инвестиций в проект достигнет 7 миллиардов долларов", — сказал Путин по итогам переговоров с египетским коллегой.