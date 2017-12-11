Шапкин: закон о маркировке пива поможет решить проблему с контрафактом

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Проект закона о введении обязательной маркировки пива позволит, по мнению его разработчиков, решить проблему нелегального производства пива и пивной продукции, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По словам Шапкина, законопроект внесет в ближайшее время депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Этот законопроект решает проблему нелегального производства пива и пивной продукции, в том числе, псевдопивной продукции. В бюджет дополнительно поступит около 50 миллиардов рублей от введения маркировки. Продаётся много фальсификата под видом пивоваренной продукции — каждая 20-я бутылка пива произведена легально", — сказал Шапкин.

В свою очередь, президент Союза производителей ячменя, солода, хмеля, пива и безалкогольной продукции Александр Мордовин полагает, что принятие подобного законопроекта преждевременно.

"Что касается акцизной марки… сам по себе механизм акцизной марки не является гарантией достижения цели, которую ставит перед собой законопроект, то есть акцизная марка на пиво не будет способствовать "обелению" рынка. Ориентируясь на позицию предприятий, входящих в наш союз, мы считаем, что вводить марки в ситуации, пока мы не понимаем итогов и результатов введения системы ЕГАИС в отношении пивоваренной продукции, преждевременно. Я бы подождал как минимум два года", — сказал Мордовин.

По его мнению, необходимо дождаться хотя бы итогов 2018 года по введению системы ЕГАИС, "и тогда в целом будет ясна дальнейшая законотворческая позиция в отношении пивоваренного рынка". Также он полагает,что введение подобной меры может негативно отразиться на малом бизнесе, поскольку ему придётся также нести затраты на маркирование продукции.