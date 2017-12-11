Египет проделал большую работу по повышению авиабезопасности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Египет после трагедии над Синаем проделал большую работу по повышению авиабезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире.

"После страшной трагедии в небе над Синаем в октябре 2015 года прямое воздушное сообщение между нашими странами было приостановлено. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах", — сказал Путин.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.