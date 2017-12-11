Минфин планирует выпуск ОФЗ в юанях

МОСКВА/КАИР, 11 дек — РИА Новости. Россия до конца 2017 года не разместит ОФЗ в юанях, вместе с тем в будущем такое размещение не останется единственным, хотя приоритет власти РФ и отдают рублевым заимствованиям, сообщили журналистам руководители Минфина в понедельник.

"Если серьезно, то вряд ли (до конца года)", — сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Все готовы, более-менее, просто надо, чтобы сделка прошла еще лучше", — пояснил он.

Колычев отметил, что китайская сторона проявляет интерес к инструменту. "Не уверен, что это будет каждый год, но в чем точно уверен, что это будет ликвидный бенчмарк. И это будет кривая, не единственный выпуск", — добавил он.

В свою очередь замминистра Сергей Сторчак по поводу размещения ОФЗ в юанях в текущем году высказался определеннее: "До конца года точно ничего не будет".

"Вообще-то основная цель — все-таки развитие рублевое. А это альтернатива", — добавил замглавы Минфина в беседе с журналистами в Каире.

Как рассказал Колычев, схожие инструменты размещались суверенами в объеме до полумиллиарда долларов.

"Так как у нас это уникальный инструмент, мы хотим чтобы объём тоже был более уникальным. (Насколько — ред.) больше — это мы узнаем в процессе общения более конкретного с инвесторами", — сказал Колычев, добавив, что до конца года министерство планирует протестировать инфраструктуру.