Минфин планирует выпуск ОФЗ в юанях

МОСКВА/КАИР, 11 дек — РИА Новости. Россия до конца 2017 года не разместит ОФЗ в юанях, вместе с тем в будущем такое размещение не останется единственным, хотя приоритет власти РФ и отдают рублевым заимствованиям, сообщили журналистам руководители Минфина в понедельник.
Колычев отметил, что китайская сторона проявляет интерес к инструменту. "Не уверен, что это будет каждый год, но в чем точно уверен, что это будет ликвидный бенчмарк. И это будет кривая, не единственный выпуск", — добавил он.
В свою очередь замминистра Сергей Сторчак по поводу размещения ОФЗ в юанях в текущем году высказался определеннее: "До конца года точно ничего не будет".
Как рассказал Колычев, схожие инструменты размещались суверенами в объеме до полумиллиарда долларов.
"Так как у нас это уникальный инструмент, мы хотим чтобы объём тоже был более уникальным. (Насколько — ред.) больше — это мы узнаем в процессе общения более конкретного с инвесторами", — сказал Колычев, добавив, что до конца года министерство планирует протестировать инфраструктуру.