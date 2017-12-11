"Лукойл" вложит более $1 млрд в комплекс на Нижегородском НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. "Лукойл" планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в строительство комплекса глубокой переработки на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область), сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы приняли инвестиционное решение — начать новый цикл инвестиционной активности на территории Нижегородской области. Первый объект, который намечен, это инвестиции более миллиарда долларов для строительства комплекса глубокой переработки… Мы уже размещаем заказы на оборудование длительного изготовления. И в 2020-2021 годах — ввод этого объекта в эксплуатацию", — сообщил он.

"Мы рассматриваем в том числе вопросы, связанные с нефтехимией на территории нашего нижегородского завода, — добавил Алекперов. — В завершении этой инвестиционной активности завод… будет включать в себя и глубокую переработку, и производство нефтехимической продукции".

По информации пресс-службы регионального правительства, комплекс включает в себя установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. Мощность комплекса по сырью составляет 2,1 миллиона тонн в год. Строительство комплекса и проводимые оптимизационные мероприятия позволят увеличить выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ более чем на 10% при сокращении выпуска мазута на 2,7 миллиона тонн в год.

Взаимодействие с регионом

Глава "Лукойла" и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве между компанией и региональным правительством.

"Это крупный проект (строительство комплекса глубокой переработки), который необходимо поддерживать. Необходимо, чтобы город Кстово был готов к столь масштабным инвестициям и приёму многотысячных отрядов строителей. Поэтому здесь, в соглашении, оговаривается, в том числе участие региональных властей", — пояснил Алекперов, добавив, что компания также будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры, благотворительных акциях.

По словам врио губернатора Глеба Никитина, правительство области будет оказывать "помощь в осуществлении инвестиций и хозяйственной деятельности компании".

Кроме того, соглашение предполагает поставки импортозамещающей продукции для нужд нефтяной компании "Лукойл" нижегородскими предприятиями. По словам главы региона, которые приводит пресс-служба, "один из важных пунктов документа — активное привлечение нижегородских предприятий, которые могут обеспечить поставки для компании "Лукойл". Это нефтепромысловое оборудование, продукция машино- и судостроения, химической промышленности. Также соглашение предполагает научно-техническое обеспечение новых конструкторских разработок и технологий для "Лукойла".

Стороны также будут взаимодействовать в обеспечении экологической безопасности в регионе, развитии проектов защиты окружающей среды.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ установленной мощностью 17 миллионов тонн нефти в год. На заводе шесть основных производств: производство моторных топлив, смазочных масел и нефтебитумов, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок.

На НПЗ планируется строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых остатков. Ввод этого объекта позволит значительно увеличить мощность производства топлив, отвечающих современным мировым стандартам качества. Одна из целей предприятия — довести глубину переработки нефти до 90%.