РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Лукойл" вложит более $1 млрд в комплекс на Нижегородском НПЗ

15:5811.12.2017
(обновлено: 15:59 11.12.2017)
01660
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСтенд компании Лукойл На Петербургском международном экономическом форуме 2017Стенд компании Лукойл На Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. "Лукойл" планирует инвестировать более 1 миллиарда долларов в строительство комплекса глубокой переработки на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область), сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Мы приняли инвестиционное решение — начать новый цикл инвестиционной активности на территории Нижегородской области. Первый объект, который намечен, это инвестиции более миллиарда долларов для строительства комплекса глубокой переработки… Мы уже размещаем заказы на оборудование длительного изготовления. И в 2020-2021 годах — ввод этого объекта в эксплуатацию", — сообщил он.

"Мы рассматриваем в том числе вопросы, связанные с нефтехимией на территории нашего нижегородского завода, — добавил Алекперов. — В завершении этой инвестиционной активности завод… будет включать в себя и глубокую переработку, и производство нефтехимической продукции".

По информации пресс-службы регионального правительства, комплекс включает в себя установки замедленного коксования, гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования, производства водорода и серы, а также инфраструктурные объекты. Мощность комплекса по сырью составляет 2,1 миллиона тонн в год. Строительство комплекса и проводимые оптимизационные мероприятия позволят увеличить выход светлых нефтепродуктов на Нижегородском НПЗ более чем на 10% при сокращении выпуска мазута на 2,7 миллиона тонн в год.

Взаимодействие с регионом

Глава "Лукойла" и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписали в понедельник соглашение о сотрудничестве между компанией и региональным правительством.

"Это крупный проект (строительство комплекса глубокой переработки), который необходимо поддерживать. Необходимо, чтобы город Кстово был готов к столь масштабным инвестициям и приёму многотысячных отрядов строителей. Поэтому здесь, в соглашении, оговаривается, в том числе участие региональных властей", — пояснил Алекперов, добавив, что компания также будет активно участвовать в развитии социальной инфраструктуры, благотворительных акциях.

В Нижегородской области. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Нижегородская область будет развивать высокотехнологичные отрасли
По словам врио губернатора Глеба Никитина, правительство области будет оказывать "помощь в осуществлении инвестиций и хозяйственной деятельности компании".

Кроме того, соглашение предполагает поставки импортозамещающей продукции для нужд нефтяной компании "Лукойл" нижегородскими предприятиями. По словам главы региона, которые приводит пресс-служба, "один из важных пунктов документа — активное привлечение нижегородских предприятий, которые могут обеспечить поставки для компании "Лукойл". Это нефтепромысловое оборудование, продукция машино- и судостроения, химической промышленности. Также соглашение предполагает научно-техническое обеспечение новых конструкторских разработок и технологий для "Лукойла".

Стороны также будут взаимодействовать в обеспечении экологической безопасности в регионе, развитии проектов защиты окружающей среды.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ установленной мощностью 17 миллионов тонн нефти в год. На заводе шесть основных производств: производство моторных топлив, смазочных масел и нефтебитумов, каталитического крекинга, товарно-сырьевое производство, производство по обслуживанию технологических установок.

На НПЗ планируется строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых остатков. Ввод этого объекта позволит значительно увеличить мощность производства топлив, отвечающих современным мировым стандартам качества. Одна из целей предприятия — довести глубину переработки нефти до 90%.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена