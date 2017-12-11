Президенты России и Египта обсудят возобновление прямого авиасообщения

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси во время встречи в Каире. 11 декабря 2017

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения России и Египта будет обсуждаться на переговорах лидеров двух стран, которые начались в Каире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она будет обсуждаться и, безусловно, президент даст свои пояснения. Безусловно, все настроены выйти на взаимоудовлетворяющее решение", — сказал Песков журналистам.

"Тема будет обсуждаться. Что-то анонсировать здесь невозможно", — добавил пресс-секретарь главы российского государства, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать какого-либо решения сегодня.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Как сообщили ранее в понедельник РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ, его глава Максим Соколов прилетел в Египет в составе российской делегации.