Смоленщина продолжит курс на обоснованное укрупнение муниципалитетов

СМОЛЕНСК, 11 дек — РИА Новости. Смоленская область продолжит курс на обоснованное укрупнение муниципалитетов, что является одним из механизмов рационализации местных бюджетов, сказал глава региона Алексей Островский, выступая на XIII Съезде Совета муниципальных образований области.

"Жить по средствам — это настоятельное требование времени, и мы с вами не вправе транжирить бюджетные деньги на расходы, за счет которых можно не только сэкономить, но и направить высвобождающиеся финансы на многочисленные нужды сельских поселений", — подчеркнул губернатор.

В результате объединения сельских поселений в нынешнем году их количество сократилось на 71 и составило 207 сельских поселений (всего муниципальных образований — 257, в начале 2015 года — 350).

Кроме того, Островский сообщил, что со следующего года муниципальные образования — победители регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику будут награждаться денежными премиями в размере ста тысяч рублей.

"Настоятельно призываю все муниципалитеты уже сейчас обратить внимание на имеющиеся у вас уникальные проекты развития местного самоуправления, в которых принимали участие жители, надлежаще оформить документацию и принять участие в конкурсе", — сказал он.

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