"Швабе" начнет выпуск нового аппарата ИВЛ для детей в 2018 году

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Холдинг "Швабе" планирует в 2018 году начать серийный выпуск аппарата искусственной вентиляции легких серии Fabian для детей; в настоящее время завершены технические испытания опытных образцов аппарата, изделие готовится к сертификации, сообщает пресс-служба холдинга.

"На предприятии холдинга — Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) впервые реализуется проект по локализации аппаратов ИВЛ для новорожденных и детей раннего возраста. Первый в линейке аппарат ИВЛ успешно прошел все технические испытания и токсикологические исследования. В 2018 году планируется его регистрация в Росздравнадзоре и в III квартале начнется серийное производство", — говорится в сообщении.

До конца 2018 года ЗОМЗ планирует выпустить 20 аппаратов ИВЛ.

"В России это оборудование широко применяется в перинатальных центрах и роддомах. Предполагается, что ЗОМЗ станет одной из производственных площадок, где будет локализован его выпуск. На сегодняшний день мы имеем все необходимые ресурсы для организации полноценного производства такой техники и не исключаем возможности расширения ее продуктовой линейки в перспективе", — цитируют в пресс-службе заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Аппарат с функциями высокочастотной осцилляторной ИВЛ позволит врачам проводить безопасную вентиляцию легких у новорожденных с критическим весом от 500 граммов и детей раннего возраста весом до 30 килограммов. Техника оснащена экспираторным клапаном, обеспечивающим нормированное пропускание воздушной смеси, и графическим дисплеем с русифицированным интерфейсом, позволяющим вести точный контроль дыхания и эффективный визуальный контроль состояния пациента.