В Индии отметили рост товарооборота с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек — РИА Новости. Товарооборот России и Индии за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 22% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, заявил в понедельник президент Индии Рам Натх Ковинд.

"Зафиксирован рост товарооборота России и Индии на 22% за первые шесть месяцев текущего года. Международный транспортный коридор "Север-Юг" может сыграть важную роль в достижении стоящих перед нашими странами целей в двусторонней торговле", — написал Ковинд в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter

По словам главы государства, двусторонние связи РФ и Индии развиваются успешно. "В нынешнем году мы стали свидетелями усиления контактов на высоком уровне. Индия надеется на активное участие России в 15-м саммите РИК", — добавил Ковинд.

В понедельник в индийской столице проходит трехсторонний саммит РИК (Россия-Индия-Китай) с участием глав внешнеполитических ведомств трех стран. Нынешняя встреча в формате РИК пятнадцатая, в прошлый раз министры встречались полтора года назад в Москве. Ожидается, что на "полях" министерского заседания пройдут также двусторонние встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Индии и Китая — Сушмой Сварадж и Ван И.

Москва рассматривает механизм РИК как важный элемент многосторонней сетевой дипломатии, работающий в интересах строительства справедливого мирового порядка, формирования всеобъемлющей, равной и неделимой архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.