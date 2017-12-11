Фьючерсы на биткоин подорожали на 25 процентов

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фьючерсы на биткоин подорожали на Чикагской бирже опционов (CBOE) на 25 процентов после того, как в воскресенье были запущены торги, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 09:57 мск январские фьючерсы на биткоин торговались на уровне 18,46 тысячи долларов. В начале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне 15 тысяч долларов.

Торги на первой площадке, работающей с биткоин-фьючерсами, дважды приостанавливались для снижения волатильности, сообщает агентство Блумберг. Объемы торгов на начальном этапе превзошли ожидания, а трафик на сайте CBOE оказался настолько большим, что наблюдались задержки и сбои. По данным самой биржи, все ее торговые системы работают нормально.

"Торговать было довольно легко. Я думаю, со временем рынок окрепнет", — приводит агентство слова управляющего партнера в чикагской Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

Запуск торгов фьючерсами на регулируемой бирже —переломный момент для биткоина, поскольку тестируется инфраструктура, с помощью которой профессиональным трейдерам и инвесторам будет проще ставить на повышение или падение криптовалюты и способствовать снижению волатильности цены.

В декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщал запуске 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. О подобных планах также заявляла Токийская фондовая биржа. Биржа Cantor Exchange (Cantor) намерена в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.