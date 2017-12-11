Крым готов предложить инвесторам около 300 площадок

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Крым готов предложить инвесторам около 300 подготовленных инвестиционных площадок, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"На сегодня это порядка 288 площадок. Их возможности представлены на инвестпортале. Ведется почасовая работа по наполнению и актуализации. Все площадки имеют инвестиционный паспорт, где раскрываются не только географические координаты, но и близость коммуникаций, транспортных узлов", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

При этом глава корпорации подчеркнул, что представленные площадки охватывают 10-15% от возможностей, которыми обладает Крым.

"В перспективе у нас их будет под тысячу на любой вкус и выбор. Крым — это огромный стартап, в который многие годы никто ничего не вкладывал. Когда республика преодолеет все инфраструктурные отставания, регион получит новый толчок развития", — уверен Морозов.

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