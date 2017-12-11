В Крыму назвали сроки начала строительства индустриальных парков

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Строительство двух индустриальных парков в Крыму начнется в первом квартале 2018 года, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"Проектирование парков закончено. На днях мы ждем заключение государственной экспертизы. Строительство начнется в первом квартале 2018 года, сдача объектов — 2020 год", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, речь идет о двух проектах по 120 гектаров территории каждый в Феодосии и Бахчисарае, общей стоимостью — 4 миллиарда рублей.

"За федеральные деньги будут проведены коммуникации, сделаны внутриплощадочные сети, дороги. По факту резидент приходит и у него есть все точки подключения для строительства завода", — подчеркнул Морозов.

При этом глава корпорации не исключил, что в перспективе в Крыму появится еще один индустриальный парк на месте недостроенной в советские времена АЭС в Щелкино.

"Территория атомной электростанции подходит для индустриального парка. Это актуальный участок земли площадью 60 гектаров с практически готовыми коммуникациями. Теоретически, инициатива создания там парка, но уже частного, может быть нами поддержана. Это вполне возможная история. Своего рода отложенный для нас актив", — сказал Морозов.

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