СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Крымская свободная экономическая зона может потерять с января следующего года одну из своих основных преференций, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"Крымская СЭЗ может потерять с 1 января 2018 года одну из основных преференций. Она связанна со страховыми взносами. Если налог с одного рубля начисления заработной платы составляет 34,7%, то для участников СЭЗ – 12%. Разница ощутима… Все остальные вещи, связанные с небольшим налогом на прибыль, землю, имущество не столь существенны после такой огромной преференции", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, министерство экономического развития Крыма уже обратилась в правительство России за продлением данной преференции.

"Если она сохранится, это будет большой плюс, если нет – то полномочия СЭЗ заметно сократятся", — подчеркнул Морозов.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

Читайте полный текст интервью >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>