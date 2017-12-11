СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Крымская свободная экономическая зона может потерять с января следующего года одну из своих основных преференций, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.
По его словам, министерство экономического развития Крыма уже обратилась в правительство России за продлением данной преференции.
"Если она сохранится, это будет большой плюс, если нет – то полномочия СЭЗ заметно сократятся", — подчеркнул Морозов.
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
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