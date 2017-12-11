Инвестпотенциал Крыма планируют презентовать в Европарламенте

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционный потенциал Крыма планируют презентовать в Европарламенте, сообщил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"В планах провести презентацию в Брюсселе, в Европарламенте", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, создана специальная организация "Крым-конгресс". Ее задача — продвижение имиджа и презентация инвестиционного потенциала республики на различных площадках, в том числе международных.

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