В корпорации развития Крыма рассказали о последствиях санкций

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Крым за последние три года больше приобрел, чем потерял из-за санкций, заявил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

"Мое личное мнение: больше приобрели, чем потеряли. Приобрели компетенции, опыта, навыков", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, режим санкций касается доступа к международному рынку финансов и технологий.

"Последние мы начали разрабатывать самостоятельно. С этим вопрос решен. Относительно денег, то сегодня появилось больше возможностей инвестировать во внутреннюю экономику. А это, безусловно, преимущество", — подчеркнул Морозов.

При этом, по его мнению, режим санкций продлится долго, поэтому надо искать внутренние источники, чтобы минимизировать риски.

"С другой стороны, санкции заставляют нас задуматься и пересмотреть те вещи, которые мы давно не производили. Запускаем новые импортозамещающие производства. Нашли идеи и средства", — сказал Морозов.

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