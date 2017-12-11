В Корпорации развития оценили необходимость дублера для моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава Корпорации развития Крыма Олег Морозов считает нецелесообразным строить параллельно мосту через Керченский пролив тоннель как проект-дублер.

Ранее Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить тоннель. Строительство хотели вести за счет частных инвестиций, передвижение транспорта по нему предлагалось сделать платным. В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что данный проект хоть и получил положительную общественную экспертизу, но пока выглядит как мечта.

"Я слышал эту историю, но не понимаю, кто является заказчиком. Любое действие подразумевает собой предварительную проработку. Хотя бы технико-экономическую. По Крымскому мосту понятно, что мы должны остров превратить в полуостров. По тоннелю — нет. Что он нам дает? Для чего? Если дублер, то с трудом понимаю предпосылки для реализации этого проекта", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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