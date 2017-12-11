Турецкий бизнес возвращается в Крым, заявил Олег Морозов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Турецкий бизнес постепенно возвращается со своими инвестиционными предложениями и возможностями в Крым, сообщил в интервью РИА Новости глава корпорации развития республики Олег Морозов.
"Турецкий бизнес присутствует в Крыму. Конечно, не в том объеме, как это было до 2014 года, но потихоньку они возвращаются, особенно в сельское хозяйство", — сказал собеседник агентства.
Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены".
Читайте полный текст интервью >>
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>