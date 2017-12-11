Санкции могут помешать "Россетям" прийти в Крым, узнали СМИ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Россети", скорее всего, не получат контроль над электросетями в Крыму из-за санкционных рисков, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Планировалось, что госхолдинг может стать ключевым акционером создаваемого в Крыму АО "Крымэнерго", но сейчас, по данным издания, в Минэнерго обсуждают альтернативный состав акционеров АО "Крымэнерго": в единую госкомпанию на паритетных правах могут войти региональные и федеральные (через Росимущество) власти. Такая схема 8 декабря рассматривалась на совещании у замглавы Минэнерго Андрея Черезова, пишет газета со ссылкой на источники. Этот вариант исключает участие "Россетей" в АО, отмечает издание.

"Схема будет принята, если правительство решит, что риски санкций носят для "Россетей" значительный характер", — поясняет источник газеты. Другой собеседник издания называет этот сценарий приоритетным, по его словам, он разрабатывается уже несколько месяцев из-за возможных негативных "экономических последствий и рисков для всей группы "Россети". В течение 2018 года будет идти оценка имущества, находящегося вне баланса "Крымэнерго", "скорее всего, после этого уже будет определяться точный состав акционеров", заявил он газете.

АО "Крымэнерго" планируется передать все электросети региона. Сейчас ими управляет ГУП "Крымэнерго" (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Основным акционером "Крымэнерго" могли стать "Россети" с долей около 75%, Симферополь заявлял о планах на паритетное владение. Для этого Минэнерго РФ предлагало внести в капитал "Россетей" до 9 миллиардов рублей из федерального бюджета до 2020 года, напоминает издание.

ГУП "Крымэнерго" — единственный в республике Крым поставщик электроэнергии, предприятие находятся в собственности министерства топлива и энергетики республики. Госкомпания основана после национализации имущества ДТЭК в 2014 году. Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тысяч бытовых абонентов и более 23 тысяч потребителей — юрлиц. На предприятии работает свыше 6,5 тысячи человек, оно является одним из крупнейших налогоплательщиков Крыма.

По словам источников издания, неучастие "Россетей" в "Крымэнерго" поддерживает и новый глава холдинга Павел Ливинский. В Минэнерго РФ "не комментируют внутренние совещания", в "Россетях" обсуждать ситуацию отказались. В аппарате главы Крыма Сергея Аксенова, в Минтопэнерго Крыма и Росимуществе на запросы газеты не ответили.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>