Нефть дешевеет на фоне роста буровой активности в США

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.07 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43% — до 63,13 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,4%, до 57,13 доллара за баррель.

Согласно данным BHGE, по итогам завершившейся 8 декабря рабочей недели число буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2%, до 931 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 307 штук, или в 1,5 раза. В частности, число нефтяных буровых установок выросло на две штуки, или на 0,27%, до 751 единиц. Количество газодобывающих установок не изменилось и составило 180 единиц.

"Самая большая проблема для инвесторов в настоящее время по-прежнему заключается в увеличении количества буровых установок в США, которое потенциально может поставить под угрозу выполнение соглашения ОПЕК и России (по сокращению нефтедобычи — ред.)" — приводит агентство Рейтер слова аналитика ASR Wealth Advisers Шейна Ченела (Shane Chanel).

В то же время внимание инвесторов привлекли заявления министра нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссама аль-Марзука по сделке ОПЕК+. По его словам, страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года. Он отметил, что стратегия выхода из сделки может быть рассмотрена на встрече в июне, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.