Из теневой занятости с 2015 года вышли шесть миллионов работников

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. С 2015 года в России легализовано порядка 6 миллионов работников, заявили РИА Новости в пресс-службе Роструда РФ.

"За период с 2015 по настоящее время легализовано порядка 6 миллионов работников", — сообщили в Роструде.

В ведомстве подчеркнули, что статистика наглядно свидетельствует о достижении существенных результатов и эффективности сформированной системы управления процессом легализации трудовых отношений.

В ведомстве также рассказали, что усилия в легализации состоят в том, что оперативным штабом Роструда проводится координация деятельности региональных межведомственных комиссий, мониторинг, постоянный анализ региональной и международной практики по реализации политики сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Ведомством также налажен обмен и сверка данных с профильными ведомствами и органами исполнительной власти субъектов, напомнили в Роструде. Также ежегодно заключаются соглашения о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости.