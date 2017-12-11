Титов поддерживает курс власти, но оппозиционен к экономическому блоку

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, намеренный баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, в интервью РИА Новости сообщил, что относит себя к правым либералам и поддерживает действующий курс власти, однако оппозиционен к экономическому блоку правительства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

В беседе с РИА Новости Титов пояснил, что относит себя к правым либералам, отметив, что стабильность, порядок в обществе – это очень важная задача.

"И здесь мы благодаря действующему президенту в последние пятнадцать лет действительно достигли очень серьезных успехов в этом смысле. Однако мы упустили "тучные годы", чтобы провести экономические реформы, поэтому у меня большие претензии к экономическому блоку нашего правительства. И в этом мы оппозиционеры сегодняшнему экономическому курсу – мы хотим, чтобы стабильность, которая существует сегодня ради стабильности, трансформировалась в стабильность ради прогресса, ради развития", — сказал Титов.

Партия, по словам политика, считает, что стране нужен рост. "Через который мы придем к рыночной экономике, к свободному обществу, высокого уровня качества жизни обществу", — заключил Титов.