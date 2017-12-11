Сделку ОПЕК+ могут завершить до конца 2018 года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года, сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

Стратегия выхода из сделки ОПЕК+ может быть рассмотрена ее участниками на июньской общей встрече, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится, сказал министр. При этом, по его мнению, рынок "черного золота" восстановится к концу 2018 года, в то время как цены на нефть останутся примерно у текущих уровней.

"По соглашению у нас все еще целый год, но есть вероятность, что мы выйдем из сделки до начала 2019 года, если рынок восстановится к июню. Есть давление со стороны России выйти из сделки как можно скорее (как только рынок восстановится — ред.)", — цитирует его слова агентство Блумберг.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

После этого замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев сообщал, что механизм выхода из сделки ОПЕК+ или возможности ее дальнейшего продления будут обсуждаться ближе к окончанию венского соглашения, предположительно, в июне. Тогда же министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщал, что ОПЕК+ на данный момент преждевременно обсуждать стратегию выхода из сделки по сокращению добычи нефти, однако это нужно будет делать очень мягко, чтобы избежать возвращения излишков запасов.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак также отметил, что варианты завершения венского соглашения прорабатывать еще рано, но он склоняется к постепенному выходу. По словам Новака, процесс выхода из сделки ОПЕК+ может занять три или шесть месяцев в зависимости от спроса на рынке на момент принятия соответствующего решения.

Одной из первостепенных целей участников соглашения является снижение излишка коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до нормы — среднего уровня за последние пять лет. Аль-Фалих в ноябре сообщал, что эта цель может быть достигнута во втором-третьем квартале 2018 года. Наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти в мире являются запасы в странах ОЭСР. Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщал, что переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в октябре сократился до 140 миллионов баррелей.