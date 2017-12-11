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Экономика

Сделку ОПЕК+ могут завершить до конца 2018 года

01:5511.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ОПЕК. Архивное фотоФлаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Страны ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию государств, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, могут выйти из него до конца 2018 года, сообщил министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Эссам аль-Марзук.

В здании ОПЕК в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Казахстане отметили сложность выполнения соглашения ОПЕК+

Стратегия выхода из сделки ОПЕК+ может быть рассмотрена ее участниками на июньской общей встрече, если баланс спроса и предложения на рынке нефти к этому времени восстановится, сказал министр. При этом, по его мнению, рынок "черного золота" восстановится к концу 2018 года, в то время как цены на нефть останутся примерно у текущих уровней.

"По соглашению у нас все еще целый год, но есть вероятность, что мы выйдем из сделки до начала 2019 года, если рынок восстановится к июню. Есть давление со стороны России выйти из сделки как можно скорее (как только рынок восстановится — ред.)", — цитирует его слова агентство Блумберг.

Участники 173-го заседания ОПЕК и третьей встречи со странами, не входящими в ОПЕК. 30 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперты рассказали, вырастет ли цена на нефть после продления сделки ОПЕК+
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.

После этого замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев сообщал, что механизм выхода из сделки ОПЕК+ или возможности ее дальнейшего продления будут обсуждаться ближе к окончанию венского соглашения, предположительно, в июне. Тогда же министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщал, что ОПЕК+ на данный момент преждевременно обсуждать стратегию выхода из сделки по сокращению добычи нефти, однако это нужно будет делать очень мягко, чтобы избежать возвращения излишков запасов.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
Нефть дорожает после продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи
На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак также отметил, что варианты завершения венского соглашения прорабатывать еще рано, но он склоняется к постепенному выходу. По словам Новака, процесс выхода из сделки ОПЕК+ может занять три или шесть месяцев в зависимости от спроса на рынке на момент принятия соответствующего решения.

Одной из первостепенных целей участников соглашения является снижение излишка коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до нормы — среднего уровня за последние пять лет. Аль-Фалих в ноябре сообщал, что эта цель может быть достигнута во втором-третьем квартале 2018 года. Наиболее отслеживаемой в рамках сделки ОПЕК+ составляющей всех коммерческих запасов нефти в мире являются запасы в странах ОЭСР. Ранее генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщал, что переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в октябре сократился до 140 миллионов баррелей.

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